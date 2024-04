Decorre, no dia de hoje, a 2.ª edição das Jornadas Técnicas ‘Segurança e Sustentabilidade no Turismo de Aventura’, iniciativa promovida pela Câmara Municipal do Funchal, através do Serviço Municipal de Proteção Civil e a Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal.

Na abertura das jornadas, a ter lugar no Colégio dos Jesuítas, Cristina Pedra, presidente da Autarquia, referiu que “a forma como se pede as diligências e os meios preventivos que devem tomar conta das ocorrências, dos acidentes ou dos incidentes em plena montanha, ou lugares onde se fazem algumas atividades turísticas, é fundamental para a proteção e salvaguarda da própria vítima do acidente”.

Esta iniciativa tem por objetivo alertar para a adequada planificação, gestão e enquadramento das atividades do Turismo de Aventura, o que implica uma atuação a nível da qualificação dos diversos intervenientes. “Por isso, para os guias de montanha, guias turísticos, os operadores do turismo, é fundamental que saibam o que devem fazer no caso de estarem presentes com um acidente ou incidente”, expressou a autarca.

Nesta medida, a Proteção Civil e os Bombeiros Sapadores vão dar conta das orientações e técnicas que devem ser seguidas, inclusive a forma como pedir ajuda por forma a identificar os meios que devem ser levados imediatamente para o local e para que o socorro seja feito “o melhor possível”. “Muitas vezes a forma como se indicam os sintomas ou o que a vítima está a demonstrar pode indiciar o socorro adequado e salvar a própria vida”, explicou a edil.

Na ocasião, Cristina Pedra lembrou que “o Turismo, como sabemos, estima-se que seja 29% do PIB, mais de 25% da população ativa. Obviamente mais de 60% da oferta hoteleira está no Funchal e, por isso, o Funchal ao fazer esta prevenção está a investir não só na imagem, mas também, em primeiro lugar, na proteção da vida humana que não tem preço”.

A presidente alertou, por fim, para a importância da prevenção, sendo que “um acidente ou incidente pode acontecer em qualquer lugar, inclusive na estrada. Se nos dotarmos de um meio de sensibilização e prevenção, o que não implica ir aos locais fazer a verificação das condições de operacionalidade”, rematou.