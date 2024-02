‘Tunacedros’ cumpre 37.º aniversário

Fundada em 1987, a ‘Tunacedros’ da Casa do Povo de São Roque do Faial assinala, hoje, o seu 37.º aniversário.

Desde a sua fundação, o grupo tem atuado por vários pontos ilha, tendo organizado o IV Encontro Regional de Tunas da Madeira a 2 de julho de 1989 no Sítio do Ribeiro Frio. No ano de 1998 fez uma digressão a Canárias.

O seu repertório é essencialmente composto por músicas tradicionais recolhidas pelos seus elementos na freguesia, que tocam violino, bandolim, rajão, viola-baixo, viola-francesa e braguinha.

A 30 de abril de 2006, a tuna participou num espetáculo musical para gravação em DVD, juntamente com os outros quatro grupos da Casa do Povo.

De 7 a 14 de agosto de 2006 realizou a sua primeira digressão a Portugal continental, mais concretamente ao Concelho de Cabeceiras de Basto, a convite daquele município onde realizou dois concertos, tendo esta sido a primeira vez que este grupo atuou fora da Região.

A 9 de novembro de 2008 ctuou na Aula Magna, em Lisboa, representando a nossa Região na Final do Concurso FestiMúsica, organizado pela Fundação INATEL.

A 15 de novembro de 2009, participou na final do Concurso Nacional de Música, no Centro de Artes e Espetáculos, na Figueira da Foz.

Em julho de 2009, entre os dias 17 e 24 inclusive, realizou um intercâmbio com a Asociacion Cultural Trovador, Saragoça – Espanha.

Participou a 20 de novembro de 2010 no Teatro Municipal Pax Júlia, em Beja, na Final do Concurso Nacional de Música, organizado pela Fundação INATEL, na vertente Outras Formações Musicais, onde obteve um honroso 2º lugar a nível nacional.

Ao longo do seu historial teve como ensaiadores Eduardo Caldeira, Heliodoro Dória, José Pereira e Helena Paula Luís. Atualmente tem como diretora artística Elsa Cerqueira.

Em fevereiro de 2020, por ocasião dos seus 33 anos, foi lançado o Livro ‘Melodias em São Roque do Faial TUNACEDROS’, da autoria de Heliodoro Dória com ilustrações de David Monteiro.

Alguns dos seus elementos participaram nas Gravações do CD: Cantares de São Roque do Faial – Alma de um Povo, lançado a 4 de julho de 2023.

Nos dias que correm, a ‘Tunacedros’ é composta por 14 elementos e tem como responsável Beto Martins.