Foi reaberto o processo de instrução para apurar as circunstâncias que levaram à morte de Carlos Silva, jovem que faleceu em fevereiro de 2023, no Caniçal, por alegado atropelamento e fuga. A família da vítima, assistente nesta etapa probatória, tem nova oportunidade para tentar alterar a decisão do juiz, que tinha inicialmente arquivado o caso. “Eles sabem qual foi o carro, sabem quem foi que fez”, referiu ao JM a mãe, Conceição Santos.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca uma polémica. Oposição não aceita explicações de Jesus.

Saiba ainda que Região tem mais 2.818 pessoas do que no fim de 2023 e que secretária da Inclusão quer beneficiários de apoios a trabalhar. Paula Margarido admite que “todos os que têm capacidade devem contribuir de alguma forma”.

Cinco mortos em menos de seis meses nas estradas da Região é outro assunto de relevo nesta edição que destaca ainda as autárquicas. Em Santa Cruz, Saturnino já escolhe equipa. Candidato do PSD confia em projeto que pretende “levar o concelho para a frente”.

Conheça também o madeirense de 10 anos que está no Masterchef Júnior. Martim Fernandes salta do Caniçal para a televisão nacional.

Não perca ainda a animação. Abriu a época das festas. Oferta cultural e recreativa sobe ao ritmo das temperaturas de verão e contagia Madeira e Porto Santo. Bispo encheu Festas da Calheta. Orquestra de Bandolins recorda Eurico Martins.

