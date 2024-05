O Serviço de Pedopsiquiatria do SESARAM dispõe apenas de três profissionais para acompanhar 1.500 crianças e menores de 18 anos.

O serviço esclarece ao JM que esta é uma "especialidade carenciada em todo o País", mas está a tentar contratar mais um médico. No ano passado, foram realizadas 3.117 consultas, número que reflete uma "procura crescente, especialmente após a pandemia".

Milhares de pessoas lotaram, ontem, a baixa do Funchal para aplaudir os 1.800 figurantes do Cortejo da Flor. Os mais novos foram a alma da festa.

Em festa, estiveram também os adeptos leoninos. O Verde preencheu a Avenida do Mar. Mas os ecos atingiram outros pontos da ilha, até com recurso a fogo de artifício.

dois anos depois de ter sido anunciado, a APRAM chegou a acordo com uma empresa que assegura a construção dos espaços.

Nuno Morna não aceita acordos com Albuquerque e PS.

A Iniciativa Liberal acredita que as eleições regionais resultarão num Governo de maioria relativa e o partido quer "fazer a diferença" com trabalho parlamentar.

Doroteia Leça assumiu a presidência da AMRAM.