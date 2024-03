Três estreias madeirenses na Assembleia da República

Excecionalmente, Sofia Canha, do PS, marcou presença hoje no hemiciclo, em substituição de Paulo Cafôfo, que alegou o facto de ainda estar oficialmente em funções como secretário de Estado das Comunidades (o que acontecerá até o novo executivo liderado por Luís Montenegro tomar posse). De qualquer modo, os dois enquadram-se no rol dos estreantes. Quem se mantém na Assembleia da República, é Miguel Iglésias, segundo na lista do PS Madeira, na eleição para a nova legislatura.