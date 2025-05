No âmbito do Projeto Erasmus+ “NO TIME” (“Não Há Tempo”), três docentes da EB1/PE/C do Lombo do Guiné participaram, na semana passada, numa mobilidade internacional à Croácia, à cidade de Jasenovac, que visou a troca de boas práticas educativas centradas na preservação ambiental. O projeto, que une escolas de Portugal, Croácia e Bulgária, tem como lema a urgência de agir em prol do planeta, porque realmente já não há tempo a perder.

Durante a mobilidade, as professoras envolvidas tiveram a oportunidade de colaborar com colegas estrangeiros, partilhar experiências e delinear estratégias pedagógicas que serão aplicadas nas escolas dos seus países de origem. O foco principal passou por criar abordagens educativas que despertem nos alunos a consciência ecológica e os levem a agir em defesa da flora, da fauna e dos ecossistemas ameaçados.

“As alterações climáticas, a poluição e a perda de biodiversidade são problemas que exigem respostas imediatas. Este projeto permitiu-nos refletir e construir em conjunto soluções educativas que podem fazer a diferença”, afirmaram as docentes participantes.

Entre as estratégias definidas, destacam-se a implementação de projetos interdisciplinares sobre sustentabilidade, a dinamização de hortas escolares ecológicas, a realização de campanhas de sensibilização e a promoção de ações concretas de preservação da natureza no contexto local.

O regresso das docentes às suas escolas marca o início de uma nova etapa: “transformar o conhecimento adquirido em ações práticas e inspiradoras para toda a comunidade educativa. Porque proteger o planeta não é uma opção — é uma urgência. E, como o nome do projeto bem sublinha, “NO TIME” — já não há tempo a perder”, realça a escola.