As operações no Aeroporto Internacional da Madeira estão a ser afetadas esta manhã pelo vento forte que motivou aviso do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Desde a meia noite, as rajadas já ultrapassaram os 100 km/h na estação de Santa Catarina/Aeroporto.

Três aviões encontram-se atualmente em espera, aguardando melhorias nas condições meteorológicas para poderem aterrar.

Além disso, um voo da Ryanair proveniente de Lisboa, que tinha chegada prevista para as 08h15, foi forçado a regressar à capital portuguesa.