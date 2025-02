A Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos acaba de divulgar o programa do cortejo Trapalhão do próximo dia 2 de março. Trata-se de uma iniciativa realizada em conjunto com a ACRE e que tem início às 16 horas, junto ao Parque de Estacionamento do Estreito (antigo mercado).

Novecentos foliões vão divertir aqueles que se deslocarem a esta freguesia, cuja festa não se resume ao cortejo. Há ainda lugar para um espetáculo dos 4Litro e da Banda Fixe, que prometem manter o espírito carnavalesco até as 22 horas,. Há prémios para os melhores individuais e grupos.