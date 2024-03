Transatlântico ‘Viking Star’ e AIDAstella trouxeram 4.375 pessoas ao Porto do Funchal

Atracados no Porto do Funchal esta quinta-feira, os navios Viking Star, que chegou esta manhã, e o AIDAstella, que acostou ontemao princípio da tarde, estão a movimentar um total de 4.375 pessoas.

Aponte-se que estas duas escalas fecham o movimento de cruzeiros na Pontinha nesta semana da Páscoa, após o cancelamento de quatro navios, mais concretamente o ‘MSC Armonia’, ‘Silver Dawn’, ‘Azamara Quest’ e ‘Sea Cloud Spirit’, devido ao mau tempo.

O ‘Viking Star’ esteve a atravessar o Atlântico. Vem de St. Maarten, nas Caraíbas, e seguirá para Barcelona, a última escala deste cruzeiro de 14 noites, que começou no passado dia 18 deste mês em Fort Lauderdale, com escalas nas Caraíbas e Madeira, antes do destino final.

A bordo, viajam 799 passageiros e 469 tripulantes, que ficam na Madeira 11 horas, partindo às 17h00, rumo a Espanha, antes de iniciar cruzeiros no Mediterrâneo nas próximas semanas.