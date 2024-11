Tradição de Bênção das Capas cumprida na Escola Gonçalves Zarco

Cerca de cento e vinte finalistas da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZ) cumpriram esta tarde, dia 15 de novembro de 2024, a tradição de Bênção das Capas, cerimónia que teve lugar na igreja da Nazaré.

O programa teve início às 13h00 com a receção, no estabelecimento de ensino, dos discentes finalistas, todos vestidos a rigor, ao que se seguiu a já habitual sessão de fotografias com os familiares, padrinhos, professores, funcionários, colegas e amigos.

De destacar que este ano a escolha dos padrinhos recaiu em dois professores, casos de Mónica Costa, docente de Filosofia, e Ricardo Ladeira, professor de Educação Física.

Seguidamente, já na presença do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, que uma vez mais fez questão de “apadrinhar” a cerimónia, teve lugar a tradicional foto de “família”, na escadaria do estabelecimento de ensino, momento que fica guardado na memória de todos, designadamente dos finalistas.

Cumprindo escrupulosamente o horário, às 14h00, na sala de sessões do estabelecimento de ensino, teve início a sessão solene de receção aos finalistas, momento aproveitado pelo presidente do Conselho Executivo, professor Ricardo Barcelos, para dirigir aos alunos algumas palavras de reconhecimento, “por terem escolhido a “Gonçalves Zarco” para o vosso percurso escolar”, de elogio, “pelo patamar que alcançaram”, e de incentivo, “para o que o futuro vos vier a reservar, seja a nível académico, seja a nível profissional”, pois o responsável máximo da escola acredita que “a força que vos trouxe até aqui pode levar-vos onde quiserem”, bastando, para tal, “trabalharem e lutarem pelos vossos objetivos”.

“Para alcançarem as vossas metas, os vossos objetivos, sabem que têm de lutar e trabalhar muito, porque o sucesso não cai do Céu, o sucesso dá muito trabalho”, acrescentou Ricardo Barcelos.

A importância de “honrarem a palavra e os compromissos”

Prosseguindo o seu raciocínio, aquele responsável agradeceu o trabalho de todos aqueles que, direta ou indiretamente, “lidaram diariamente” com os agora finalistas ao longo do seu percurso, e que de certa forma contribuíram para o “dia especial que eles e os seus familiares estão hoje a viver”. E, sem se deter, o presidente do Conselho Executivo revelou ser “uma honra e um privilégio” proferir algumas palavras de “estímulo e de reconhecimento” a todas as alunas e alunos que no final do presente ano letivo terminam o ensino secundário, ou seja, “a escolaridade que, por lei, estão obrigados”.

“Não tenho dúvidas de que todos nós, pessoal docente e não docente, vos transmitimos princípios e valores que levam para a vida”, reforçou, dando como exemplo os “valores éticos e morais”, mas também de generosidade, solidariedade e justiça” os quais “vos deverão conduzir ao longo da vida, pois fazem parte da formação da consciência e da maneira de ser, de estar, de agir e de se relacionar em sociedade”.

Mas não só. O presidente do Conselho Executivo do estabelecimento de ensino aludiu, igualmente, à “empatia, honestidade, humildade e ao respeito, cada vez mais importantes nos dias de hoje”, por forma a “sermos capazes de adotar atitudes de igualdade, lealdade e de generosidade para com o outro, sermos capazes de compreender o sentimento alheio, sermos capazes de nos colocar no lugar do outro, sermos melhores seres humanos, mais sensíveis, empáticos e solidários, porque que é disso que o nosso Mundo verdadeiramente necessita”.

“Não se esqueçam de que o mais importante de tudo, do percurso que escolherem para a vossa vida, da profissão que abraçarem, é serem Mulheres e Homens que honrem a vossa palavra, que honrem os vossos compromissos, porque esses são valores inegociáveis, não têm preço”, reforçou Ricardo Barcelos, reconhecendo que “se forem capazes de pôr diariamente em prática todos esses princípios e valores, e simultaneamente honrarem a vossa palavra e os vossos compromissos, serão seguramente melhores seres humanos, mais sensíveis e solidários, porque é disso que o nosso Mundo verdadeiramente precisa”, na certeza, porém, de que serão igualmente “seres humanos bem-sucedidos, quaisquer que sejam as áreas/profissões que escolherem e, se tal for conseguido, tanto a escola como as vossas famílias podem e devem sentir orgulho, pois cumpriram com a sua missão”.

A finalizar, Ricardo Barcelos desejou a todos os finalistas “o melhor que a vida tem para vos oferecer”, a começar pela tarde/noite de festa e celebração junto do familiares e amigos “sem exageros”, pois é possível “divertirem-se e desfrutarem deste vosso dia sem exageros”.

“Alunos, encarregados de educação e escola estão de parabéns”

No uso da palavra, o Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia começou por endereçar os “parabéns a todos os alunos finalistas e respetivos familiares”, deixando, igualmente, palavras de apreço à escola e respetivos professores e pessoal não docente, “por tudo o que ao longo desta longa caminhada fizeram por todos estes alunos”. E prosseguido, Jorge Carvalho falou do futuro, “incentivando os discentes a continuarem o seu percurso, seja ele académico ou profissional”, na certeza de que “quanto mais habilitações tiverem, quanto mais ferramentas possuírem, maiores serão as probabilidades de serem bem-sucedidos, tanto a nível académico como a nível profissional”.

“Conforme referiu o professor Ricardo Barcelos, acredito que para além dos conteúdos das diversas disciplinas, a todos vocês foram transmitidos princípios e valores, os quais vos servirão para a vida”, reforçou o responsável máximo pela pasta da Educação na Região.

A finalizar o seu discurso, Jorge Carvalho voltou a elogiar “o excelente trabalho desenvolvido pela escola, por todo pessoal docente e não docente”, enfim, de toda “o trabalho de toda a comunidade educativa”, mas também do apoio dos “pais e encarregados de educação dos alunos, pelo patamar que alcançaram”, acrescentando ainda que “hoje é dia de festa, dia de desfrutar ao máximo”, sendo que a partir de amanhã “o vosso pensamento terá de estar virado para o futuro, porque é para isso que a Secretaria de Educação trabalha diariamente”, no sentido de tornarmos “a nossa sociedade cada vez melhor”.

“Espero que levem da vossa escola as melhores recordações para o futuro”, reforçou o governante, ele que referiu que ainda hoje também ele “comemora, com muito orgulho, com os seus colegas finalistas do secundário, este mesmo dia”.