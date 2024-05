O secretário regional de Economia, Mar e Pescas, Rui Barreto, destacou, esta manhã, a importância do trabalho em rede para garantir maior eficácia e soluções sustentáveis, compatibilizando as diferentes perspetivas, nomeadamente, económicas, ambientais e sociais.

O governante, que falava no hastear da Bandeira Azul na marina da Calheta - a primeira a ser hasteada em todo o território nacional este ano -, começou por relevar o facto de este ser um “selo de qualidade e excelência” o qual revela a “preocupação de diversas entidades” com vista a garantir oferta de qualidade.

O tutelar com a pasta do mar denotou que para alcançar esta distinção é preciso “concorrerem muitas vontades”, trabalhando em rede “para que todos os unidos possamos corresponder”.Na oportunidade, o governante enalteceu a importância da valorização das infraestruturas, apontando como exemplos a ampliação das marinas do Funchal e do Porto Santo, orientações que, tal como afirmou, potenciam a economia azul e a economia do mar.

“Temos de apostar na valorização das infraestruturas e na potenciação de uma economia ligada ao mar”, reforçou, lembrando, a esse propósito, o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito do programa Escola Azul preparando as gerações vindouras para essa área estratégica.

Para Rui Barreto, a Madeira tem sabido fazer bem “essa calibração entre proteção, preservação, consciência ecológica e sustentabilidade, mas também a nossa economia”. No entanto, o secretário regional sublinhou ser fulcral haver “pessoas conscientes, pessoas preparadas, pessoas informadas, não desinformadas”.

A finalizar, Barreto relevou ainda o facto de, este ano, a Região ter mais uma bandeira azul face ao ano passado, perfazendo um total de 27.