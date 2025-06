As trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Machico solicitaram audiências a todos os grupos parlamentares na Assembleia Regional, à presidente do Parlamento, à secretária da tutela e á presidência do Governo Regional, com o intuito de expor as reivindicações que têm vindo a efetuar.

As funcionárias, em conjunto com o sindicato dos trabalhadores do comércio, escritório e serviços de Portugal, reclamam, entre outros aspetos, o “pagamento da falta dos retroativos de julho de 2022 a dezembro de 2023, assim como o cumprimento do CCT em matéria de descansos compensatórios em dia de feriado, horários de trabalho e escalas de serviço.”