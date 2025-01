A Direção Regional de Estatísticas publicou nesta sexta-feira os dados mais recentes do turismo na Madeira, onde se observa que os valores acumulados dos hóspedes entrados, para o período de janeiro a dezembro de 2024 refletem, um novo máximo histórico, quer em hospedes entrados (2.225,8 mil quer nas dormidas, que ultrapassaram os 11,7 milhões.

Na reação a estes valores, Eduardo Jesus releva que “estamos na presença de um sector que apesar de (1:52) ser um sector maduro, um setor custável, ainda revela crescimentos na ordem de 6,5% para os hóspedes e 7% para as dormidas.”

O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura destaca também que “em dezembro de 2024, a região do país com maior aumento homólogo nas dormidas foi a Madeira, e isto revela bem o nosso desempenho. Porque nós não vínhamos de uma base pequena, como acontece em muitas regiões turísticas portuguesas, que ainda estão a recuperar do período pandémico”.

Ou seja, salienta o governante, “fizemos essa recuperação muito mais cedo, atingimos um nível de performance bastante mais elevado também mais cedo, e por isso expressar crescimentos grandes não é propriamente fácil. A região do país com maior aumento homólogo nas dormidas foi a região autónoma da Madeira, o que espelha naturalmente e consolida todo este desempenho”.

Eduardo Jesus ressalva que se trata de “um desempenho que nos traz a crescida responsabilidade”, mas simultaneamente “é o resultado do empenho do sector privado, do sector público, de todos os trabalhadores deste setor, de todo o investimento dos empresários neste sector e a forma com que a Madeira em conjunto tem sabido em uma só voz lidar com os desafios que têm sido colocados ao sector turístico. Portanto, acho que a Madeira está de parabéns, acho que o sector está de parabéns, todos os colaboradores desta atividade que é tão importante para nós, todos estão de parabéns e por isso é a melhor forma de fechar o ano, é fechar o ano em glória”.