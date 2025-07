É apresentado esta manhã o livro intitulado “Madeira – Turismo 2015-2024”, cujo evento decorre na Quinta Magnólia – Centro Cultural, no Funchal.

O projeto foi elaborado internamente pela equipa da Secretaria, a saber: Ana Luísa Correia, Elisabete Rodrigues, Nuno Jesus, Ricardo Abreu, Duarte Andrade (na paginação).

No momento da apresentação, Eduardo Jesus reiterou que “a Madeira não quer ser nem melhor nem pior do que os outros destinos”, afirmou o secretário, que acrescentou, no entanto, que a Região tem “obrigação” em se “distinguir” dos demais territórios, a que acresce a característica da “afetividade”, tão própria da ilha, conforme sustentou e que, a seu ver, contribui para a excelência do turismo.

O governante, primeiro a usar da palavra, vincou a lógica de proximidade, com “parcerias determinantes”, assim como o trabalho desenvolvido pela Associação de Promoção da Madeira, o incremento no digital, têm esse “efeito multiplicador”, assim averbou o secretário.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marca presença. Demais entidades da cultura e política, designadamente antigos governantes compõe a plateia do centro cultural. É o caso de Pedro Ramos, ex-secretário da Saúde, Ana Sousa, ex-secretária com a pasta dos assuntos sociais, o antigo autarca do Funchal, Pedro Calado.

A obra, que reúne uma análise abrangente da evolução do setor turístico na Região ao longo da última década, reflete os principais marcos, desafios e conquistas do arquipélago enquanto destino turístico de referência a nível nacional e internacional.