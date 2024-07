O presidente do Curral das Freiras reconhece que o facto de o teleférico do Curral das Freiras avançar é uma “boa notícia para a freguesia”, mas defende a necessidade de serem pensadas respostas céleres para a afluência que trará o investimento, de modo a não estorvar o dia a dia da população local.

Manuel Salustino Jesus, que reagia então à manchete de hoje do Jornal, sublinha que projeto de desenvolvimento vai, de facto, ao encontro daquelas que são as suas crenças para o crescimento rural e económico da localidade, contudo agora a preocupação é “preparar” o Curral das Freiras para o que aí vem, com a construção de novas infraestruturas.

“Não se pode correr o risco de termos o teleférico pronto e que esteja em funcionamento dentro de um ano e ano e meio, provavelmente, e que se encha o Curral das Freiras de turistas e que passe a ser um estorvo ao quotidiano do freguês. É preciso que o Governo Regional e a Câmara Municipal de Câmara de Lobos deem respostas àquilo que o teleférico trará”, advoga.

O autarca elenca, nesse sentido, um rol de obras que devem ser levadas a cabo para fazer face à demanda esperada, nomeadamente serem criadas mais zonas de estacionamento no centro da freguesia; começar a realização do alargamento da Estrada da Eira do Serrado que nos liga Santo António à freguesia; fazer o alargamento da estrada existente logo na entrada da freguesia e projetar o “mais rápido possível” a ligação ao Jardim da Serra.

“Porque sem este investimento público a acompanhar este investimento privado do teleférico, é uma mais-valia para a freguesia, mas vai criar garrote àquilo que é o quotidiano desta freguesia”, alerta, assegurando que a Junta cai estar atenta à execução destas empreitadas “importantíssimas”.

“É importante que cada um assuma o seu papel. O investidor, que já investiu 8 milhões de euros, já fez o seu papel, agora é importante nós, governantes, fazermos o nosso papel que é dar resposta de acompanhamento a um investimento deste volume”, remata.