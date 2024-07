TAP celebra 60 anos a voar para a Madeira com promoção a partir de 25€

Para celebrar os 60 anos da rota da Madeira, a TAP tem em vigor até ao dia 16 de julho uma campanha promocional, em que oferece bilhetes só de ida a partir de 25€ e voos de ida-e-volta desde 49€, com todas as taxas incluídas (válido para partidas de Lisboa e Funchal).

Esta campanha é válida para viagens a realizar entre 15 de setembro de 2024 e 30 de abril de 2025, com exceção dos períodos de Natal, Ano Novo e Páscoa.Adicionalmente, o programa TAP Miles&Go oferece ainda 60 por cento de Milhas Bónus em todas as reservas de e para a Madeira. Quem ainda não é Cliente Miles&Go pode beneficiar desta promoção registando-se no programa aqui.

Mais informações e compra de bilhetes disponíveis em flytap.com (https://www.flytap.com/pt_pt/desconto-voos) e nos agentes de viagens.

O voo inaugural da TAP para a Madeira aconteceu a 8 de julho de 1964. Segundo as crónicas da época, o relógio marcava 11h24 quando o Super Constellation da TAP aterrou no aeroporto da Madeira, inaugurando também, em simultâneo, a infraestrutura aeroportuária localizada em Santa Catarina, concretizando um sonho antigo dos madeirenses.

A partir desse dia, o navio ou hidroavião deixaram de ser as únicas formas de partir e chegar à ilha e nunca mais a TAP deixou de servir a Madeira e os madeirenses e de garantir a continuidade territorial, mesmo durante o período da pandemia, em que a TAP foi a única companhia aérea que continuou a voar para a Região Autónoma.

Hoje, a TAP realiza sete voos por dia entre Lisboa e o Aeroporto Cristiano Ronaldo e dois voos por dia que ligam o Porto e a Madeira, reforçando o impulso decisivo que deu desde o início à afirmação e consolidação da Madeira como destino turístico com forte reputação e procura nacional e internacional.