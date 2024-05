TAP apresenta “preços e ofertas irrecusáveis”

“Não é cedo demais para preparar as viagens que pode fazer a partir de setembro”, segundo a TAP Air Portugal. E a companhia aérea “dá uma ajuda com uma mega promoção de preços e ofertas irrecusáveis”.

A companhia revelou hoje “voos de ida e volta, com todas as taxas incluídas, entre o Continente e as Ilhas de Portugal a partir de 49 euros, restantes destinos europeus da Companhia aérea a partir de 59 euros, África a partir de 299 euros, Estados Unidos desde 399 euros e Brasil a partir de 549 euros.”

De acordo com o comunicado, “os preços são válidos nos voos operados pela TAP e os bilhetes promocionais incluídos nesta campanha podem ser comprados até 21 de maio, para viagens a realizar entre 8 de setembro de 2024 e 31 de março de 2025 (excluindo o período de 15 de dezembro de 2024 a 13 de janeiro de 2025).”