O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM pretende dar continuidade às formações, na área de suporte básico de vida, pois reconhece o empenho e o papel fundamental detido pelos agentes de Proteção Civil, constituindo-se um elo crucial no apoio à população.

Assim, e em paralelo com as formações planeadas e asseguradas para os Corpos de Bombeiros da RAM, o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM implementou através da Divisão de Formação, nos dias 25 e 27 de junho, dois cursos de Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa para a 12 militares da Autoridade Marítima e 12 militares da Zona Militar da Madeira, “dotando-os com competências que permitam executar corretamente as manobras de suporte básico de vida com utilização de um DAE numa vítima em situação de paragem cardiorrespiratória”, lê-se num comunicado enviado à redação.

Na Região Autónoma da Madeira, são registadas cerca de 200 paragens cardiorrespiratórias por ano, e a rapidez de atuação é de primordial importância, aumentando a probabilidade de sucesso, uma vez que, por cada minuto que passa, após o colapso cárdio-circulatório, diminui em 7 a 10% a probabilidade de sobrevivência, na ausência de manobras de ressuscitação.

A formação implementada foi promovida pelo Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM através da Divisão de Formação, acreditada pelo INEM e cofinanciada pelo Fundo Social Europeu através do Programa MADEIRA 20-30.