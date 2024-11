A Secretária Regional Rafaela Fernandes e o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, reuniram-se com as estruturas sindicais do SINTAP Madeira, dirigido por Leonilde Cassiano e o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas dirigido por Nelson Pereira.

Dessas reuniões resultou um memorando de entendimento para várias questões, entre as quais, o aumento do suplemento de risco de 110€ para 130€ para os Sapadores Florestais e para os Vigilantes da Natureza.

No caso do Corpo de Polícia Florestal, foi obtido acordo para recriar o suplemento de risco, entretanto integrado na base remuneratória. O Governo Regional pretende fixar este suplemento em 200€ para o ano 2025.

Foi também acertado o compromisso de correção das bases salariais destas 3 carreiras, o que será concluído após a aprovação do salário mínimo para o ano 2025.