O Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, vai apoiar, pela terceira vez, candidaturas de estudantes para participar no campo de férias “Summer Medical School: Lifestyle”, a realizar de 14 a 18 de julho, em Lisboa.

A sessão de divulgação do projeto decorreu no dia 19 de março, na Escola da APEL, e contou a participação da diretora regional da Saúde, Bruna Gouveia, em representação do Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, da adjunta do gabinete do Secretário Regional, Maria do Carmo Silva, do Diretor da Escola, Dr. Gonçalo Faria, de uma aluna da APEL e participante da edição Summer Medical School 2024, Eduarda Gouveia, e da subdiretora para a Extensão à Comunidade da NOVA Medical School, professora Conceição Calhau.

Ao longo de uma semana, cinco jovens madeirenses dos 15 aos 18 anos que estejam a frequentar o ensino secundário na RAM vão ter a oportunidade de participar neste campo de férias e imergir em estilos de vida saudáveis, através de um programa focado em estratégias de lifestyle, com o objetivo de capacitar, ensinar e educar na promoção da saúde e prevenção da doença.

“O protocolo estabelecido envolve responsabilidades de ambas as partes no sentido de assegurar a participação no curso de verão, nomeadamente a inscrição, estadia, comodidade e acompanhamento integral dos estudantes. A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil irá assegurar o pagamento das inscrições, no valor de 250 euros cada. O pagamento do custo da viagem de ida e volta fica à responsabilidade dos Encarregados de Educação.

As candidaturas devem ser submetidas até ao dia 30 de abril de 2025, para o seguinte endereço eletrónico: gabinete.srs@madeira.gov.pt, com indicação do assunto “Summer Medical School: Lifestyle”. É obrigatório a anexação do documento do registo de avaliação (média escolar da avaliação do 2º período ou do 1º semestre arredondada às décimas) e a apresentação de uma carta motivacional na área da Saúde para validação da candidatura.

A comunicação dos alunos selecionados será feita pela mesma via, num prazo máximo de 10 dias, após a data de término da submissão de candidaturas.

Refira-se que ao abrigo desta parceria, já participaram nove estudantes madeirenses. Para este ano, serão aceites 5 candidaturas. Regulamento disponível no site da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil”, explica comunicado de imprensa.