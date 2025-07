Bom dia!

Projeto de resolução do JPP será discutido na Assembleia da República esta quinta-feira, assim como outras propostas semelhantes de partidos com assento parlamentar. Filipe Sousa defende a eliminação dos reembolsos e que os residentes e estudantes paguem apenas a tarifa estipulada. “A aprovação deverá estar garantida”, refere ao JM.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca as Jornadas Madeira. Santa Cruz mostra trabalho sem ajudas. Élia Ascensão enalteceu ontem o ciclo de 12 anos liderado por Filipe Sousa sem contratos-programa com o Governo, durante as Jornadas Madeira. Juntas de Freguesia pedem mais apoios e investimento. Amanhã, o projeto JM chega ao Porto Moniz.

Saiba ainda que associação com 60 animais está perto de ser despejada e que Camacha regressa ao passado este fim de semana.

Rumo às autárquicas, saiba que Rui Caetano apresenta lista “competente” para o Funchal.

Não perca também os constrangimentos nos voos. Miúdos e graúdos dormiram no aeroporto. Largas centenas de pessoas foram condicionadas pelos ventos fortes. Albuquerque lamenta problemas que afetaram inúmeras crianças, mas rejeita plano de contingência.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!