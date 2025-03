A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) é um dos parceiros principais do projeto Erasmus+ Teacher Academies “ContinueUP: Co-constructing the continuum between initial teacher education and continuous professional development”, cofinanciado pela Comissão Europeia, que teve início em junho de 2023, sob a coordenação da European Schoonet, uma rede de 34 Ministérios de Educação, cuja missão é inspirar e apoiar as escolas e os docentes europeus na transformação digital.

Nos dias 10 e 11 de março de 2025 decorreu em Bruxelas, na sede da European Schoolnet, mais uma reunião presencial com representantes dos vários países, envolvendo, além da SRE, entidades responsáveis pela formação inicial e contínua de professores, como sejam: o Ministério de Educação da Croácia; o Ministério de Educação de Espanha; a Universidade de Lisboa; a Universidade de Zagreb; a Universidade Rey Juan Carlos I; o Centro de Formação de Associação de Escolas da Póvoa de Varzim e Vila do Conde e a European Schoolnet. Nesta reunião, que decorreu, sensivelmente, a meio do projeto ContinueUP (com a duração de 3 anos), ainda participaram representantes dos parceiros associados ao projeto, nomeadamente, da Agência de Educação e Formação de Professores da Croácia, bem como representantes de Ministérios da Educação de seis países: Portugal, República Checa, Hungria, França, Grécia e Turquia.

Da agenda da reunião fazia parte, entre outros, a planificação de um evento designado de “The European Dialogue Lab”, a ter lugar em setembro em Bruxelas, com a participação de individualidades dos países do projeto e ainda a discussão sobre um dos resultados finais do ContinueUP, a criação de uma rede colaborativa, designada de “Teacher Education & Training Network (TET-NET)”.

Nesta reunião em Bruxelas foi dado destaque ao facto de um dos produtos do projeto, o curso em formato MOOC (Curso Online Aberto e Massivo), que se iniciou no dia 3 de março, na versão portuguesa contar com mais de quatro centenas de inscritos, número considerado um sucesso. Este MOOC foi construído em colaboração internacional pelas entidades parceiras do projeto que trabalham na área da formação contínua de docentes, em articulação com as entidades parceiras que operam na área da formação inicial. Conforme divulgado pela European Schoonet no boletim de lançamento do ContinueUP, este é um dos projetos que “promete moldar o futuro da educação na Europa”. Mais informações sobre este projeto podem ser obtidas através da página oficial, no endereço continueup.eun.org