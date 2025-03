O Censo de Milhafres/Mantas está de volta, nos dias 5 e 6 de abril de 2025.

“Durante o censo, equipas de voluntários irão realizar vários percursos (a pé, de bicicleta ou de carro), recolhendo dados essenciais para o acompanhamento contínuo das subespécies de águia-de-asa-redonda que apenas ocorrem nestes arquipélagos: o milhafre (Buteo buteo rothschildi) nos Açores e a manta (Buteo buteo harterti) na Madeira. “Os milhafres e as mantas, além de serem um símbolo importante da nossa fauna, desempenham um papel essencial no equilíbrio dos ecossistemas locais, ajudando a controlar as populações de pequenos roedores. O acompanhamento constante destas espécies é crucial para garantir a sua proteção”, afirma Cátia Gouveia, coordenadora da SPEA Madeira.

A participação no censo é aberta a todos: entusiastas da natureza, investigadores e cidadãos interessados em contribuir para a proteção da biodiversidade”, informam em comunicado.

“Os interessados em participar podem inscrever-se através de um formulário próprio ou aceder ao site www.spea.pt, onde encontrarão mais informações sobre o censo e as formas de envolvimento. A SPEA vai ainda realizar um webinar gratuito no dia 29 de março, no qual irá esclarecer dúvidas e fornecer informações úteis para uma participação eficaz no censo”, conforme indica comunicado à imprensa.

Este evento, promovido pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), acontece todos os anos desde 2006.