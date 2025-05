O segundo sorteio da 4.ª edição da iniciativa ‘+ Comércio Local’, promovida pela Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a ACIF – Associação Comercial e Industrial do Funchal, realizou-se hoje, no Balcão do Investidor.

De acordo com um comunicado da autarquia, “com um recorde de 339 estabelecimentos aderentes, esta edição de 2025 é a mais participada de sempre, refletindo o impacto positivo desta campanha de dinamização do comércio tradicional, que inclui, este ano, e pela primeira vez, o setor da restauração – com restaurantes, cafés, bares e pastelarias entre os participantes”.

Em todas as freguesias do concelho há estabelecimentos inscritos, com destaque para a freguesia da Sé, que concentra 201 dos espaços aderentes (59% do total).

A iniciativa assenta na atribuição de um cupão por cada 20€ em compras, até ao limite de 10 cupões por fatura. Para se habilitarem aos prémios, os participantes devem preencher e depositar os cupões na tômbola instalada no Balcão do Investidor.

No sorteio de hoje, foram sorteados mais 20 prémios de 250€ em vales de compra, que se juntam aos já atribuídos no primeiro sorteio, realizado a 28 de março. O valor total de prémios da campanha ascende a 15.000€, a serem utilizados exclusivamente nos estabelecimentos aderentes, promovendo assim o consumo dentro da economia local.

Os sorteios são realizados sob a supervisão da Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE), garantindo total transparência e equidade no processo.

O último sorteio da edição de 2025 está agendado para o dia 30 de maio, mantendo-se a oportunidade para os consumidores continuarem a fazer compras nos estabelecimentos aderentes e habilitarem-se a ganhar.