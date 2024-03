João Paulo Marques, ex-deputado do PSD e comentador do programa Política 5.0, programa da 88.8, também analisou os resultados da sondagem Intercampus para o JM e 88.8, em caso de eleições regionais antecipadas, em breve.

Na sondagem em questão, em caso de eleições antecipadas, o PSD elegeria 21 deputados, o PS subiria dos atuais 11 para 14, o JPP manteria os cinco que detém nesta altura, o Chega baixaria para três, tantos quantos a Iniciativa Liberal, que por agora tem um, e o PCP, com um deputado, fecharia as contas da ALRAM. Das atuais nove forças partidárias, o hemiciclo ficaria, então, reduzido a seis, saindo CDS, PAN e BE.

“A primeira nota a retirar é para a repetição do reforço da votação no PSD, pois de acordo com a sondagem há um crescimento do PSD de 20 para 21 deputados. Aliás, essa tendência acaba por ser uma confirmação daquilo que tivemos oportunidade de verificar nas legislativas nacionais. É certo também que como existe uma reconfiguração nos atuais parceiros de coligação, isso é algo que eventualmente deverá preocupar o PSD. OU seja, que parceiro é que poderá aparecer para preencher o lugar de CDS e PAN, eventualmente a Iniciativa Liberal”, explanou João Paulo Marques.

A minha segunda nota “é para o Partido Socialista, em que me parece que é óbvio o total descrédito do atual projeto político, centrado em Paulo Cafôfo. Acho que acima de tudo os madeirenses acabam por não reconhecer no PS e em Paulo Cafôfo uma verdadeira alternativa de governação ao PSD, também confirmando o terrível resultado que o PS teve nas últimas eleições”, disse ainda.

Já a última nota “é para os partidos mais pequenos, com dois dados que são novidade. Por um lado a subida da Iniciativa Liberal e por outro o recuo do Chega, que vem em sentido totalmente contrário com aquela que tem sido a tendência de crescimento do Chega em todo o país. Eu tenho algumas reservas em relação a estes dados, de qualquer maneira é algo que merece registo”.