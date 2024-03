Rubina Berardo, ex-deputada do PSD em São Bento e comentadora do programa Política 5.0, programa da 88.8, também analisou os resultados da sondagem Intercampus para o JM e 88.8, em caso de eleições regionais antecipadas, em breve.

Na sondagem em questão, em caso de eleições antecipadas, o PSD elegeria 21 deputados, o PS subiria dos atuais 11 para 14, o JPP manteria os cinco que detém nesta altura, o Chega baixaria para três, tantos quantos a Iniciativa Liberal, que por agora tem um, e o PCP, com um deputado, fecharia as contas da ALRAM. Das atuais nove forças partidárias, o hemiciclo ficaria, então, reduzido a seis, saindo CDS, PAN e BE.

Para Rubina Berardo, “esta sondagem revela um fator muito interessante, que é a própria diferenciação do eleitor face às eleições que têm pela frente. Ou seja, na mesma altura, o mesmo universo foi inquirido sobre eleições de 10 de março e sobre estas possíveis eleições regionais e o resultado é bastante diferente. O eleitor diferencia os dois atos eleitorais e isso nota-se pelo resultado do Partido Socialista, o resultado do Chega e também o resultado do PSD, nestas duas versões”.

Outra nota a retirar “é a mensagem de alerta aos parceiros-júnior, digamos assim, do PSD, seja o CDS, seja o PAN, pois desaparecem do panorama político regional com esta sondagem, ficando esse alerta aos seus dirigentes”, destaca.

Por fim,” uma última nota face à conjuntura eleitoral interna do PSD, pois é fundamental colocar a pergunta a cada um dos candidatos e essa pergunta, aos dois candidatos pela liderança do PSD, é onde é que estão as suas linhas vermelhas para possível colaboração com a extrema direita no Parlamento Regional. Cada um dos candidatos deve responder até antes das eleições internas, para que o eleitor, o militante do PSD, saiba exatamente a que jogo é que vai”, conforme explana Rubina Berardo.