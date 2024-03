Os membros do Governo Regional foram novamente sujeitos à apreciação dos madeirenses. E, apenas seis meses depois da última avaliação solicitada pelo JM e rádio JM-FM, há mudanças significativas a destacar, entre notas positivas e negativas.

O barómetro ao desempenho dos governantes tem por base um estudo efetuado pela Intercampus e estabelece a comparação entre a sondagem realizada antes das últimas eleições regionais e o momento de crise atual.

A alteração do quadro político também motivou mudanças na opinião dos madeirenses sobre os governantes, nalguns casos com prejuízos para os titulares de cargos do Governo, noutros com saldo positivo.

O JM publica amanhã os resultados na edição impressa.