Na análise às projeções da sondagem Intercampus para o JM e 88.8, Edgar Silva refere que “as sondagens são indicadoras de tendências e acho que há dois dados que são importantes registar e nem sei se se pode falar em bipolarização”.

O coordenador regional de PCP e CDU verifica “uma erosão política, um desgaste, uma quebra, quer do PS, quer do PSD, em relação a atos eleitorais anteriores. É uma erosão eleitoral e política, é um processo de quebra significativa, quer de PS quer de PSD, que abre novos desafios, lançando perspetivas novas relativamente ao quadro político regional”.

Na sondagem em questão, em caso de eleições antecipadas, o PSD elegeria 21 deputados, o PS subiria dos atuais 11 para 14, o JPP manteria os cinco que detém nesta altura, o Chega baixaria para três, tantos quantos a Iniciativa Liberal, que por agora tem um, e o PCP, com um deputado, fecharia as contas da ALRAM. Das atuais nove forças partidárias, o hemiciclo ficaria, então, reduzido a seis, saindo CDS, PAN e BE.

Ora, para Edgar Silva, “essa erosão deve-se, fundamentalmente, a erros que têm a ver com as dinâmicas nacionais, com erros de política nacional, também com erros que têm a ver com até com a própria direção do PS aqui na Madeira, com contradições e erros de direção política, que não têm apenas a ver com responsabilidades de políticas de governos nacionais, mas também naquilo que tem, a ver com o próprio andamento político, que marca internamente, mas também para fora”.

Já no comentário ao PSD, Edgar Silva diz que “essa quebra, esse desgaste, também tem a ver com os reflexos e repercussões desta divisão interna, desta conflitualidade, desta fratura que internamente se verifica no PSD e com tudo o que aconteceu ao longo dos últimos meses, que lança uma suspeição muito grande sobre os protagonistas que têm intervenção direta na direção do PSD, onde os seus principais protagonistas estão com uma suspeição muito grande. E isso depois reflete-se numa quebra de confiança +por pare do eleitorado”.