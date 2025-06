Sofia Canha, deputada eleita pelo PS-Madeira, vai integrar a direção do Grupo Parlamentar do PS na Assembleia da República, segundo informou o partido através de nota de imprensa.

“A socialista madeirense passa, assim, a fazer parte do grupo de 18 elementos que compõem a direção do Grupo Parlamentar, cuja escolha assenta em critérios como a representatividade territorial e as diferentes áreas temáticas”, lê-se no comunicado, que recorda que “a nova direção será ratificada após as eleições internas no PS, que ocorrem amanhã e depois, mas a sua composição foi já articulada com o futuro secretário-geral do Partido, José Luís Carneiro”.

Noutro plano, o partido destacou o facto de Sofia Canha ter tomado hoje posse como membro efetivo das Comissões Parlamentares de Agricultura e Pescas e de Educação e Ciência, áreas que, como deputada salienta, “são importantes que muito dizem respeito também à Região Autónoma da Madeira e que merecerão da sua parte o maior empenho na procura das melhores soluções para os respetivos setores”.