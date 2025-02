Bom dia!

- Prossegue a partir das 9h30, no Colégio dos Jesuítas, o segundo e último dia das I Jornadas Técnicas SIG, com o tema ‘Deteção Remota e SIG: Inovação Tecnológica para a Sustentabilidade Urbana e Ambiental’.

- O presidente do Governo Regional desloca-se, às 10h00, à Century 21 Garden, Rua da Carreira 63 A, no Funchal.

- Às 11h00, na Praça do Povo, Funchal, ocorre a cerimónia de entrega de comando da Zona Marítima da Madeira e de tomada de posse dos cargos de comandante e chefe dos Órgãos Regionais e Locais da Direção-Geral da Autoridade Marítima e da Polícia Marítima.

- Pelas 15h00, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, tem lugar a sessão do 20.º aniversário da SocioHabitaFunchal, Empresa Municipal de Habitação.

- O Sindicato da Hotelaria promove uma concentração, a partir das 15h30, na sede do sindicato, Rua da Alegria, seguindo em manifestação até à Quinta Vigia.

- Às 16h00, em São Vicente, o presidente do Governo Regional visita a North Gardens, à Estrada D. João V, nº 302, no Rosário.

- A Segmento Didático, Unipessoal, Lda. (Facco) celebra o 4.º Aniversário e o lançamento de novo produto da empresa, na Sala Calhau no The Vine Hotel, às 18h00.

- Pelas 18h30, no Centro Social do Estreito da Calheta, a ACIF – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira apresenta a Aceleradora de Comércio Digital da Região Autónoma da Madeira – Melhor Comércio na Madeira às empresas do concelho da Calheta.