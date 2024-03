O antigo líder parlamentar do PS-Madeira, Jaime Leandro, lançou críticas à postura do atual líder socialista perante a derrota nestas eleições legislativas. Nas redes sociais, o socialista fez referência para “mais um desastre de Cafôfo”, que “perdeu um deputado, uns milhares de votos e tem o Chega à perna”. “Pelo caminho, deixou a ideia de que foi prejudicado pela conjuntura nacional”, acrescenta, considerando tudo isto “lamentável.”

“A culpa é sempre dos outros. No dia em que é eleito para a AR, já mudou de agulha para a ALRAM. O descrédito é total”, escreveu ainda, num comentário à reação do cabeça de lista do PS-Madeira, que ontem justificou o resultado eleitoral que obteve na Região ao “desgaste ao nível nacional”, e recusou fazer uma extrapolação dos resultados para umas eventuais eleições regionais antecipadas, se assim decidir o Presidente da República.