Sobrecustos: Sector das pescas recebeu apoios de 1,4 ME em dezembro

77 armadores e empresas de produção aquícola e de transformação e comercialização de pescado produzido na Madeira receberam, neste mês de dezembro, o montante de 1.414.782 euros, relativo ao Apoio aos Sobrecustos do ano de 2023, conhecido como POSEI, que acresce ao montante pago em novembro, no valor de 857.657 euros, ascendendo assim a um total de 2.272.439, euros pagos no ano de 2024.

A Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, recorda, em comunciado, que “este é um apoio determinante para fazer face aos custos da ultraperiferia e assim ser possível manter esta importante atividade para a Região”.

A mesma nota é referido que o Programa Mar2030 já apoiou os Sobrecustos do sector da Pesca e da Aquicultura da Madeira em 4,4 Milhões de euros, relativos aos anos de 2022 e 2023.