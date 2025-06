O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) promove, entre os dias 16 e 20 de junho, na sua sede, uma formação dedicada ao tema “Argumentação e Pensamento Crítico”, orientada pela professora Ana Andrade, docente de Argumentação e Retórica na Universidade Católica do Porto.

A formação decorrerá em dois horários. A turma da manhã terá a formação das 9h00 às 13h00 e a da tarde das 14h30 às 18h30.

No âmbito desta iniciativa, será também apresentada a obra “Falar em Público”, da autoria da professora Ana Andrade. A apresentação terá lugar no dia 18 de junho (terça-feira), às 18h30, no auditório do SPM.

Em comunicado, o sindicado afirma que “tanto a formação como a apresentação do livro são oportunidades para refletir sobre a importância da comunicação no exercício da profissão docente e para conhecer estratégias práticas que ajudam a comunicar com mais confiança e clareza, dentro e fora da sala de aula”.