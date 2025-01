Sindicato da Hotelaria promove amanhã ação de luta pelos aumentos salariais

O Sindicato da Hotelaria promove, amanhã, uma ação de luta pelos aumentos salariais.

“Devido ao impasse negocial para os trabalhadores” dos setor, a manifestação tem hora marcada para as 15h45, com saída do sindicato, na Rua da Alegria n.º 31, seguida de uma descida pelo passeio do Plaza Madeira, até à Rua dos Aranhas, em frente à sede da ACIF.

”Durante o percurso e o no local serão exclamadas palavras de ordem”, informa o sindicato, aditando que as conclusões serão prestadas à comunicação social pelas 16h30.