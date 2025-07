A Associação Garouta do Calhau promove pelo 20º ano o projeto ‘Férias Divertidas’, uma iniciativa que “proporciona momentos inesquecíveis de convívio, aprendizagem e animação a centenas de crianças da nossa comunidade”.

Em nota de imprensa, a instituição salienta que “como forma de agradecimento à cidade do Funchal e a todos quanto têm apadrinhado e apoiado este projeto ao longo dos anos, terá lugar, no próximo dia 24 de julho, pelas 12h30, um Flash Mob com cerca de 200 crianças e 40 utentes da Garouta do Calhau, na Placa Central da Avenida Arriaga”. Um evento que contará, como padrinho, com o ex-futebolista Simão Sabrosa, “um motivo de grande honra”, para a Garouta do Calhau.