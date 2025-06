Fortimel, marca da Danone Nutricia dedicada à nutrição clínica, e a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) renovam a sua parceria para continuar a sensibilizar para a importância da nutrição na doença oncológica depois de, em 2024, a LPCC ter realizado mais de 300 consultas gratuitas, presenciais e online, por todo o país, de forma a identificar o risco de malnutrição na pessoa com cancro.

Até 70% das pessoas com cancro sofre de malnutrição e perda de peso durante os tratamentos, indica a Liga, num comunicado enviado à redação. Além disso, mais indica que a malnutrição afeta a capacidade de o doente oncológico receber, tolerar e responder aos tratamentos, sendo preditiva de piores resultados clínicos2. Uma alimentação adequada é, por isso, suporte nutricional essencial do tratamento. Tendo em conta esta informação, a Liga Portuguesa Contra o Cancro, com o apoio de Fortimel, uma marca da Danone Nutricia, volta a estabelecer uma nova iniciativa de sensibilização: “Descomplicar a Nutrição no Cancro”.

A decorrer em várias cidades portuguesas, esta ação promove sessões informativas, gratuitas e abertas a pacientes e cuidadores, com o objetivo de esclarecer e descomplicar os temas relacionados com a alimentação em contexto oncológico. As sessões serão dinamizadas por nutricionistas especializados em oncologia, que apresentarão orientações práticas, acessíveis e baseadas em evidência científica.

“Com esta parceria, queremos continuar a contribuir para a promoção de uma nutrição adequada em todas as fases da doença oncológica. Sabemos que a alimentação pode fazer a diferença no bem-estar e na resposta aos tratamentos e, por isso, o nosso compromisso é apoiar com informação fiável e soluções nutricionais que ajudem quem mais precisa”, afirma Paulo Maças Santos, líder da Danone Nutricia Portugal.

Vítor Veloso, presidente da LPCC, relembra que “a nutrição tem um impacto direto na tolerância e resposta à terapêutica, pelo que é fundamental garantir uma alimentação adequada”, destacando a importância de “o doente se encontrar bem nutrido, procurando o apoio da sua equipa de saúde sempre que necessário. Estas consultas, promovidas pela LPCC, como parte da parceria institucional com Fortimel, marca da Danone Nutricia, vão ao encontro da missão desta Instituição há mais de oito décadas, para apoiar o doente oncológico e as suas famílias, com informação clara e acessível, e de forma a contribuir para a diminuição destes números”, conclui.

Para além da vertente educativa, estas sessões contarão ainda com uma componente prática e gastronómica, protagonizada pela reconhecida Chef Tia Cátia, que irá confecionar, ao vivo, receitas simples, nutritivas e adaptadas às necessidades de quem está a viver com cancro. “Sei bem o quanto esta doença abala, não só o corpo, mas também a vontade de comer, de cuidarmos de nós. Por isso, estas ações são tão importantes: queremos mostrar que comer pode continuar a ser um momento de prazer, mesmo em fases mais difíceis. Nestes encontros, partilho receitas simples, saborosas e adaptadas, mas também um pouco da minha vivência, com empatia e esperança. Cozinhar pode ser, também, uma forma de cuidar”, confidencia a Chef Tia Cátia, rosto oficial da componente prática destas ações.

As sessões “Descomplicar a Nutrição no Cancro” são gratuitas, abertas aos doentes e cuidadores mediante inscrição e irão decorrer no Funchal, no dia 3 de julho; em Ponta Delgada, dia 5 de julho; no Porto, no dia 7 de julho; em Lisboa, dia 9 de julho; e, por fim, em Coimbra, no dia 15 de julho.