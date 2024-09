O Serviço Regional de Saúde diz que tem cinco ambulâncias avariadas, das 15 que possui, minimiza críticas sobre o estado da frota e anuncia novas viaturas. Este tema faz manchete hoje, no JM.

‘Mega julgamento perde arguidos’ é outro destaque nesta edição. Dois acusados, neste caso de tráfico de droga, passam a ser ouvidos em processos separados. O Jornal acompanhou a sessão de ontem no Tribunal do Funchal.

Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e da Proteção Civil, está doente e Miguel Albuquerque garante que não é caso para mexer na composição do Governo. Outro assunto para seguir nesta edição.

Em Ocorrências, o destaque vai para um acidente que alarmou a Madalena do Mar, causou dois feridos e ‘entopiu’ a ER 222.

Falando de vias e de estradas, o presidente do Governo Regional anunciou novos acessos entre vários lombos, nas zonas altas do Funchal. ‘Circular das zonas altas em vez da Cota 500’ é o título à primeira página.

Outro tema, a ação de fiscalização que levou ao encerramento de restaurantes no Funchal: ‘ARAE evita explicações e invoca segredo de justiça’.

Para ler em Cultura, ‘Santana estreia Festival Alternativo’. A primeira edição deste evento decorre no final do mês com ciclo de cinco espetáculos, com entrada gratuita. Fique a par do conteúdo desta novidade lendo o JM.