“No dia 29 de outubro, celebra-se o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC). Em Portugal, o AVC é a principal causa de morte e uma das principais causas de incapacidade no adulto. Sabe-se que, por cada hora que passa, 3 portugueses sofrem um AVC. Por ano, registam-se na Madeira 900 a 1000 novos casos de AVC. Apesar do AVC ser mais frequente acima dos 65 anos, pode acontecer em qualquer idade.

Os Acidentes Vasculares Cerebrais ocorrem por alterações na circulação sanguínea cerebral que levam à morte dos neurónios e à perda de funções cerebrais. Existem dois tipos de AVC: o isquémico (“trombose”), causado por uma oclusão de um vaso com interrupção da circulação sanguínea; e o hemorrágico (“derrame”) causado por uma hemorragia”, nota o gabinete de comunicação do SESARAM à redação.

Assim, a Direção Regional da Saúde salienta algumas medidas preventivas para minimizar este evento.

– Manter uma alimentação equilibrada e variada, rica em frutas, vegetais e legumes com restrição do sal e das gorduras adicionadas;

– Deixar de fumar e evitar os ambientes de fumadores;

– Manter uma atividade física regular (pelo menos 150 minutos/semana);

– Controlar o peso corporal e manter dentro dos valores saudáveis;

– Evitar a ingestão de todo o tipo de bebidas alcoólicas;

– Vigiar regularmente a sua tensão arterial. Manter um controlo efetivo da tensão arterial: a pressão sistólica (máxima) deve ser < 140 mm Hg e a pressão diastólica (mínima) < 90 mm Hg;

– Conhecer os seus níveis do colesterol (gordura no sangue) e da glicemia (açúcar no sangue);

– Fazer os exames de rotina e estar atento aos sinais de alerta.

“Além da prevenção, o conhecimento dos sinais e sintomas de alerta do AVC fazem toda a diferença no tratamento e redução do impacto do AVC.

Esteja atento aos sinais ou sintomas indicadores de um AVC. Lembre-se dos 3 Fs:

FACE - Assimetria da face, desvio da boca ou “boca ao lado”.

FORÇA - Perda de força num braço ou em metade do corpo.

FALA - Dificuldade em falar ou compreender o que lhe dizem.

Outros sintomas menos frequentes: Perda de visão, visão dupla, desequilíbrio ao caminhar, vertigens, cefaleias intensas, perda de consciência”, é acrescentado.