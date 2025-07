No dia 8 de julho de 2025, realizou-se no Centro de Formação do SESARAM, EPERAM, a ação de formação contínua, sob o tema “Igualdade de Género no Trabalho e no Emprego”, destinada à equipa multidisciplinar do SESARAM, EPERAM.

Com uma duração total de 7 horas, esta formação teve como principal objetivo promover a compreensão, sensibilização e aplicação dos princípios da igualdade de género no contexto laboral, em conformidade com a legislação portuguesa e as orientações da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE). A iniciativa reforçou a importância da justiça, cooperação e equidade no ambiente profissional.

A sessão foi dinamizada por Verónica Faria, licenciada em Educação Sénior, pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos e mestre em Gerontologia Social, contando com mais de 15 anos de experiência na área da educação para a saúde e desenvolvimento pessoal e profissional.

A formação contou com a participação de 25 profissionais, que aprofundaram conhecimentos fundamentais para a promoção de ambientes laborais mais justos e inclusivos.

Este curso é promovido e certificado pelo Centro de Formação do SESARAM, EPERAM, sendo objeto de co-financiamento pelo Fundo Social Europeu, no âmbito do Programa Madeira 20-30.