O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira acolheu, a 21 de janeiro, 30 novos enfermeiros, tal como o JM já havia noticiado.

O SESARAM refere que a “contratação com efeitos imediatos permite reforçar a robustez do Serviço de Saúde, pois os enfermeiros desempenham um papel fundamental no fortalecimento e no funcionamento do sistema de saúde”.

Os enfermeiros representam o maior grupo profissional afeto ao Serviço de Saúde da RAM. São mais de 2 mil enfermeiros no Serviço de Saúde da RAM (dos quais mais de 500 são especialistas) que asseguram cuidados de saúde de excelência à população residente e aos visitantes.

O Governo Regional, através do SESARAM, EPERAM, tem reafirmado o seu compromisso com a valorização da classe.