As doenças neuro-musculo-esqueléticas têm surgido com mais frequência na sociedade, não só pelo aumento da longevidade como também porque a “acuidade diagnóstica melhorou consideravelmente”. Na Madeira, segundo os dados avançados pelo secretário regional de Saúde e Proteção Civil, no simpósio ‘Rota da Saúde’, realizado hoje no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, o Serviço de Saúde da Região acompanha cerca de 200 doentes nas várias consultas multidisciplinares devido a estas patologias.

Pedro Ramos destacou o papel que a Associação das Doenças Neuro-musculo-esqueléticas, que organizou o evento, tem desempenhado no apoio aos doentes e às suas famílias e na sensibilização da sociedade para estas problemáticas. Aliás, o governante comentou que o evento ‘Rota da Saúde’ “justifica, mais uma vez, a deslocação da Direção Regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade da Segurança Social para a área da Saúde”.

O responsável salientou ainda que o diagnóstico deste tipo de doenças do foro neuro-musculo-esquelético “acabam por atingir um período de cronicidade e é necessário maior acompanhamento”, como nos casos de Alzheimer e da fibromialgia, esclerose múltipla, entre outras. “São doenças extremamente limitativas, mas que não impedem que, com a devida ajuda, os doentes possam levar uma vida próximo daquilo que é a vida normal”, afirmou, destacando o apoio multidisciplinar dado pelo Sistema Regional de Saúde.

Na ocasião, Pedro Ramos insistiu na importância de o Orçamento Regional para 2025 ser aprovado, lembrando a necessidade de avançar com a obra do hospital central e universitário da Madeira e da unidade local de saúde do Porto Santo.

Por seu turno, Sara Freitas, presidente da Associação, salientou que as doenças em causa abrangem 374 patologias. São doenças do foro neuromuscular e do foro musculo-esquelético, algumas com origem genética, outras desconhecidas e até causadas por fatores ambientais.

Atualmente, a ADNMRAM dá apoio a 624 pessoas, entre doentes e respetivas famílias, referiu, clarificando ainda que as doenças em questão podem atingir indivíduos desde muito novos de idade até idosos.