O Serviço Regional de Saúde da Madeira (SESARAM) vai integrar 80 enfermeiros até o final de agosto e abrir concurso para contratar até um total de 200 destes profissionais de saúde, foi hoje anunciado.

Este foi um dos temas em foco durante uma reunião realizada na última semana entre a secretária regional da Saúde e Proteção Civil da Madeira, Micaela Fonseca de Freitas, e o bastonário da Ordem dos Enfermeiros.

“Um dos pontos centrais da reunião foi a garantia da integração de 80 enfermeiros no SESARAM, até ao final de agosto”, lê-se numa informação divulgada pela Secretaria Regional.

No documento, este departamento do executivo madeirense adianta que “o concurso para os 80 enfermeiros já está a decorrer e conta com reserva de recrutamento, com o objetivo de contratar um total de 200 novos enfermeiros para renovar e reforçar os quadros”.

Segundo o Governo Regional (PSD/CDS-PP), a medida tem por objetivo “aliviar a sobrecarga em alguns serviços e garantir uma melhor resposta às necessidades de saúde da população”.

Micaela Fonseca Freitas salienta a importância do diálogo entre as estruturas representativas dos enfermeiros, expressando a sua intenção de “manter uma colaboração estreita”.