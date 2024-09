O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM, EPERAM) marcou presença no 46º Congresso ESPEN sobre Nutrição Clínica e Metabolismo, que decorreu em Milão, de 7 a 10 de setembro.

Neste congresso, considerado de referência na área da Nutrição Clínica, foram apresentados três trabalhos realizados pelo Serviço de Nutrição do SESARAM.

Um dos trabalhos foca Influência dos padrões de crononutrição no desenvolvimento da obesidade em crianças e adolescentes, entre os 6 e os 14 anos de idade, no qual se evidência a importância da crononutrição, uma vez que para prevenir a obesidade e favorecer a manutenção de um peso saudável é necessário realizar uma alimentação saudável, como a promovida pela Dieta Mediterrânica, e simultaneamente realizar as refeições com uma regularidade e horários adequados.

Outra linha de investigação refere-se à influência do estado nutricional e da adesão à dieta mediterrânica no desempenho escolar de crianças e adolescentes dos 6 aos 14 anos, em que se demonstrou a importância da alimentação e do estado nutricional no rendimento escolar desta faixa etária.

Foram ainda apresentados os resultados da intervenção do Projeto “Do Poio pro Buzico”, desenvolvido na freguesia de São Martinho. Através da comparação do estado nutricional e da adesão à dieta mediterrânica em crianças dos 6 aos 10 anos da Freguesia de São Martinho, após um ano de intervenção, foi possível verificar uma redução de 22% na prevalência de malnutrição (obesidade, pré-obesidade e baixo peso) nas crianças e algumas alterações na alimentação, nomeadamente no aumento do consumo de fruta, peixe, lacticínios, e vegetais, demonstrando assim a importância deste tipo de intervenções, através de programas de educação alimentar, que contribuem para melhorar os hábitos alimentares das crianças assim como o seu estado nutricional.