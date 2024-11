Sérgio Gonçalves esteve esta tarde reunido com a Global Business Travel Association para debater em que sentido se pode facilitar a mobilidade de passageiros, modernizar o setor com foco na sustentabilidade ambiental e social e a promoção de agentes económicos que estimulam a redução de emissões do setor.

Essa fundação representa os interesses dos profissionais de viagens de negócios, de transportes e hotelaria, tanto do lado dos utilizadores como dos fornecedores. Tem tido uma participação muito ativa ao longo dos últimos anos na promoção de um setor de viagens de negócios mais sustentável e eficiente, contando para isso com um portefólio de mais de oito mil membros a nível global. As viagens de negócios representaram no ano passado cerca de 1,45 mil milhões de euros e um quarto deste setor é gerado em solo europeu.

Para o deputado ao Parlamento Europeu, o setor dos transportes europeu precisa de encontrar soluções para efetuar a transição energética, mas prevê que só com o apoio da União Europeia pode essa transição ser feita a tempo de cumprir com os objetivos de descarbonização da União Europeia. Entre os vários temas abordados, a Fundação informou que publicou recentemente um guia de aquisição sustentável de serviços com o objetivo de redirecionar as receitas desta indústria para empresas e modos de viagem com menos emissões.

Neste ponto, Sérgio Gonçalves destacou também que, como membro da Comissão de Transportes e Turismo, já reforçou a necessidade de ser estabelecido um equilíbrio entre o crescimento do turismo e a descarbonização dos transportes, envolvendo no debate especialistas e representantes para modernizar o setor e garantir a sua sustentabilidade.