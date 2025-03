A Semana do Ambiente de Santa Cruz, que decorre entre os dias 17 e 24 de março, teve hoje início com a cerimónia municipal do hastear das Bandeiras ‘Eco-Escolas”, que decorreu na Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar da Assomada.

Na ocasião, o município anunciou que está neste momento a concluir o procedimento de aquisição de 10 novas viaturas de 8m3 para a recolha de resíduos sólidos urbanos, num investimento de 1,6 milhões. Investimento este que “não só vai garantir a operacionalização consistente dos 41 circuitos de recolha (19 de RSU indiferenciados e 22 de RSU seletivos) que contemplam a recolha dos cerca de 1300 contentores públicos e dos 2000 ecopontos domésticos distribuídos pelas 5 freguesias, como vai permitir alavancar a qualidade do serviço prestado à população, de um modo geral”.

A este investimento junta-se mais 160 mil euros em contentores e papeleiras, 600 mil euros na compra de uma viatura de transferência de resíduos; uma viatura de recolha de resíduos para eco-ilhas com grua para contentores de grande capacidade, e 40 contentores de resíduos de grande capacidade, considerando os principais 10 pontos de recolha mais problemáticos, informa a autarquia.

Refira-se que a Semana do Ambiente é uma iniciativa de caráter multidisciplinar, com objetivos vários, sendo um deles a sensibilização, nomeadamente das camadas mais jovens, para a questão ambiental e para a importância de todos fazermos localmente a nossa parte para uma política ambiental global em prol da nossa casa comum, que é este planeta que habitamos.

Deste modo, ao longo desta semana, vão participar nas dinâmicas planeadas cerca de 300 alunos, que compõem as 14 turmas de 3º ano, de todos os Estabelecimentos de Ensino do 1.º Ciclo do Concelho de Santa Cruz.

Ontem foi também apresentado o primeiro caderno pedagógico da Coleção Ambiente, da autoria de Raquel Gonçalves e Rafaela Rodrigues. Um projeto do Serviço Educativo que terá por objetivo produzir uma série de cadernos pedagógicos, anualmente, por altura da Semana do Ambiente, com vista a sensibilizar, de forma criativa para as questões ambientais. O caderno nº 1 tem o título “O Teu Lixo Não é Meu!”

A Semana do Ambiente de Santa Cruz tem continuidade com várias atividades, com destaque para a Hora do Planeta no próximo sábado, dia 22. Na Casa da Cultura terá lugar um Mercadinho Eco, um Workshop, tertúlias, música, e vídeo mapping e o tradicional apagão.