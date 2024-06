A Semana do Ambiente 2024, que se realizou sob o mote ‘Uma Só Terra – A Tua Pegada Conta!’, numa iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, terminou ontem na Praça do Município e mobilizou mais de 2.500 participantes, “num conjunto diversificado de atividades que promoveram a consciencialização ambiental e a adoção de práticas mais sustentáveis”.

“Com o objetivo de proteger o nosso planeta, a semana do Ambiente ofereceu uma programação diversa e envolvente, com atividades diversas que decorreram em diferentes momentos e em diferentes locais, e que serviram o propósito de convidar a população, de forma lúdica, a prestar atenção sobre um tema tão premente”, referiu um balanço da CMF enviado às redações.

Entre estas atividades, a autarquia destaca a exposição “Uma só terra - a tua pegada conta!”, na Praça do Município, com a realização de atividades diárias sobre diversas temáticas, nomeadamente, biodiversidade, conservação da natureza, atividade de arvorismo, percurso sensorial pedestre, ciclo urbano da água, alterações climáticas, atividades de ciência experimental, lançamento oficial de duas Apps “Waste Rush” e “O Simão no Parque Ecológico”, final da Competição “Dr. Why – Uma só terra – a tua pegada conta!”, entre outros jogos educativos, visitas guiadas à exposição, oficina de plantação de ervas aromáticas, entre outras.

Contabilizaram-se ainda atividades de animação e peças de teatro “Ambientalmente Falando” e “Capitão Funcho, Ação”, com o objetivo de sensibilizar os mais jovens para as questões ambientais.

Houve ainda espaço para a entrega de cheques solidários a duas Associações de Solidariedade Social, certificados de qualidade ambiental e de prémios associados aos concursos “Desenha o teu Ambiente” e “Uma Escola, Um Jardim”.

As viaturas do Parque Ecológico do Funchal, das Águas do Funchal e da Remoção de Resíduos e outros Equipamentos de Limpeza Urbana estiveram de igual modo expostos, como forma de aproximar a população às exigências do trabalho nesta área.

Este também foi o tempo de inauguração de dois compostores comunitários, no bairro do Palheiro Ferreiro e Bairro da Ajuda, com o objetivo de promover a valorização de resíduos orgânicos.

Ainda no variado programa houve espaço para um passeio com os Cães do Canil Municipal nos Jardins do Lido, o sorteio “Pata da Sorte”, bem como a distribuição de sementes de plantas aromáticas, aos participantes das atividades, como forma de celebrar o dia dedicado aos Jardins.

No final de cada um dos dias houve o momento da “Hora do Conto” pela contadora de histórias Sofia Maul, bem como pinturas faciais para os mais novos.