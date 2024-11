Céu geralmente pouco nublado, aumentando de nebulosidade a partir do final da tarde, é a previsão do IPMA para esta segunda-feira.

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante leste e está prevista uma pequena descida de temperatura.

Na Madeira, a temperatura do ar oscilará entre os 20ºC e os 26ºC e no Porto Santo entre os 19ºC e os 23ºC.

Quanto ao mar, na costa Norte as ondas serão de nordeste, com 1,5 a 2 metros, e na costa Sul de su-sueste com 1 metro. Temperatura da água do mar: 22/23ºC,.