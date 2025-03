”Está na hora de o povo recuperar a força que perdeu no Parlamento. Esta é a hora de garantir que os trabalhadores e o povo vão recuperar a força que perderam nas últimas eleições”, disse, esta manhã, Edgar Silva.

O cabeça de lista da candidatura da CDU falava, hoje, depois de uma visita à cidade do Caniço, onde disse estar confiante que a 23 de março, muita gente vai votar pela primeira vez no seu partido.

“Fazem-no porque reconhecem que a CDU faz falta no Parlamento, reconhecem que a CDU é quem tem o compromisso com a justiça social. Fazem-no porque sabem que a CDU está com as populações todos os dias e sabem que agora está nas suas mãos dar mais força a este projeto”, considerou.