O navio Lobo Marinho, que fez hoje a viagem para o Porto Santo, não atracou à primeira tentativa, tendo, inclusive deixado a impressão que voltava para a Madeira. No entanto, voltou a tentar e conseguiu a amarração pelas 10h50, segundo relatos de quem vive na ilha Dourada.

Recorde-se que a Porto Santo Line já cancelou a viagem para o Porto Santo e regresso à Madeira agendadas para amanhã. No entanto, vai realizar na terça-feira, dia habitual de folga da tripulação. O arquipélago da Madeira, segundo o IPMA, está sob aviso vermelho para agitação marítima, entre as 06h00 e às 15h00 de amanhã, sendo esperadas ondas de noroeste com altura significativa entre 7 a 8,5 metros, podendo atingir um máximo de 16 metros na costa norte da Madeira e no Porto Santo.