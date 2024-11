Seis agregados familiares que estavam temporariamente alojados numa residencial no centro do Funchal receberam hoje ordem para sair. Aos poucos, já começaram a ser encaminhados para novos alojamentos temporários.

As famílias já haviam sido previamente alertadas pela Segurança Social para o fim do período de alojamento temporário, mas com o aproximar da hora a que teriam de deixar a residencial, ainda não sabiam para onde poderiam seguir. Foi só por volta do meio-dia que as primeiras famílias começaram a ser contactadas pela Segurança Social a indicar sobre os locais onde seriam realojadas nos próximos dias.

Das pessoas com as quais o JM conseguiu chegar à fala, pelo menos dois agregados familiares já tinham sido reencaminhados, para a Pousada da Juventude do Funchal e para a Pousada da Juventude do Porto Moniz.